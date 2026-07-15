Асфальт провалился в центре Петербурга во время испытаний теплосетей

Специалисты заменяют поврежденный участок. Фото: t.me/Megapolisonline

Трубу с горячей водой прорвало на 2-й Советской улице возле дома 4Б днем 15 июля. Посреди проезжей части провалился асфальт, на дороге образовались лужи, движение частично перекрыли. На месте работают аварийные службы.

- В Центральном районе проводят гидравлические испытания, - следует из сообщения пресс-службы «Теплосетей».

Дефект обнаружили в 13:29 на трубопроводе диаметром 250 мм. К 14 часам вытекание локализовали, сейчас специалисты заменяют поврежденный участок.

Поврежденный участок теплосети давно нуждается в капитальном ремонте, но работы на нем перенесли на 2028 год, а пока заменят лишь проблемную часть. Сейчас в Центральном районе реконструируют пять объектов теплосети общей протяженностью более 5500 метров. Среди них тепломагистрали «1-я Главная», «Рылеевская» и участок крупной магистрали на Синопской набережной.