Зарплаты в авто сфере и сельском хозяйстве Петербурга превосходят ожидания

Разница составляет до 40 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге сложилась необычная ситуация на рынке труда: работодатели в некоторых отраслях готовы платить больше, чем просят соискатели. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

- Самый большой разрыв зафиксировали в автомобильной отрасли. Компании предлагают специалистам в среднем 142,5 тысячи рублей в месяц, тогда как кандидаты рассчитывают на 104,5 тысячи. Разница составляет почти 38 тысяч рублей, - следует из данных аналитики.

В сельском хозяйстве работодатели готовы платить 129 тысяч рублей при ожиданиях соискателей в 120 тысяч. В сфере добычи сырья предлагают 118,3 тысячи против 110 тысяч, на которые рассчитывают кандидаты.

Аналитики объясняют такую ситуацию острым дефицитом квалифицированных кадров. Чтобы привлечь и удержать сотрудников, компаниям приходится предлагать более высокую зарплату, чем рассчитывают получать сами специалисты. Это касается в первую очередь отраслей, где не хватает опытных рабочих и инженеров.