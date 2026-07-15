Петербургский бизнесмен Трабер не признал вину в заказном убийстве депутата

Бизнесмену предъявили обвинение по двум статьям. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен Илья Трабер, обвиняемый в организации заказного убийства, не признает свою вину. Об этом заявил его адвокат Игорь Сочиянц.

- Трабер остается под стражей – Мосгорсуд оставил его в СИЗО, - пишет ТАСС.

Бизнесмену предъявили обвинение по двум статьям: убийство организованной группой из корыстных побуждений и незаконный оборот оружия. В середине июня Басманный суд Москвы заключил бизнесмена под стражу на два месяца, он подал апелляцию, но ее не удовлетворили. Вместе с Трабером арестовали нескольких его сообщников, включая двукратного чемпиона России по боксу Алисултана Надирбегова.

Бизнесмена доставили из Петербурга в Москву для следственных действий. Его обвиняют в убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, он отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Преступление произошло вечером 24 октября 2020 года. Петров находился на территории своего коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Неизвестный выстрелил ему в грудь с противоположного берега реки. Убийство было заказным.