Курьера, забравшего у пенсионерки из Петербурга 2 млн рублей, отправили в СИЗО

Женщина поверила ложным сведениям о необходимости декларировать деньги и отдала их курьеру. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал мужчину, который забрал у пожилой женщины более двух миллионов рублей. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он действовал по схеме телефонных мошенников. Неизвестные звонили доверчивым пенсионерам, убеждали их передать деньги на «безопасные счета» или для «декларирования средств». После этого обвиняемый приезжал к жертве, забирал наличные и переводил их организаторам, оставляя себе вознаграждение.

- В начале июля 2026 года он забрал у петербурженки более 2 млн рублей у дома на улице Бакунина. Женщина поверила ложным сведениям о необходимости декларировать деньги и отдала их курьеру. Через несколько дней мужчину задержали, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде он не признал вину и попросил не отправлять его в СИЗО. Обвиняемый заявил, что сам стал жертвой мошенников и действовал по наивности. Однако суд отправил его под стражу до 6 сентября.