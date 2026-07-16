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НовостиЗвезды16 июля 2026 4:10

В Петропавловской крепости представят фотолетопись Петербурга 1980-2020-х

Выставка стартует 16 июля в Иоанновском равелине Петропавловской крепости
Маргарита СУРИНА
Выставка охватывает более полувека истории - от черно-белых снимков до современных хроник. Фото: https://max.ru/id7813080598_gos

Выставка охватывает более полувека истории - от черно-белых снимков до современных хроник. Фото: https://max.ru/id7813080598_gos

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости начала работу выставка «Фотолетопись Санкт-Петербурга». Экспозицию составили около 90 работ, созданных в 1980–2020-х годах. Об этом сообщила пресс-служба Музея истории Петербурга. На выставке представлены фотографии петербургских фотографов.

- Выставка начинается с фотографий, посвященных 300-летию Петербурга. Значительная часть экспозиции посвящена Пискарёвскому мемориалу, где показаны моменты возложения цветов первыми лицами государства, портреты ветеранов и блокадников. Среди уникальных кадров - фотографии начала 1980-х годов, включая визит Саманты Смит и участников советско-американского «Похода за мир», - рассказали в пресс-службе музея.

Отдельные разделы выставки посвящены почетным гражданам Петербурга. Также уделено особое внимание фотографиям с участием Владимира Путина и первого мэра города Анатолия Собчака.

Выставка охватывает более полувека истории города - от черно-белых снимков Олега Миронца до современных хроник. Дополнена фотографиями из альманаха «Фотолетопись России», которые показывают Ленобласть и Русский Север.