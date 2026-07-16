Пассажирские поезда в Петербург поменяли маршрут из-за схода вагонов с рельсов

С рельсов сошли шесть вагонов и одна секция локомотива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирские поезда в Петербург из Тюмени и Челябинска задерживаются из-за схода рельсов грузового поезда с глиноземом. Об этом сообщила пресс-служба ФПК. Авария произошла 15 июля в 23:31 на участке между станциями Кишерть и Шумково в Пермском крае. С рельсов сошли шесть вагонов и одна секция локомотива. Никто не пострадал, специалисты проводят восстановительные работы.

- В связи с проведением мероприятий задержаны следующие поезда: № 73 Тюмень - Санкт-Петербург, № 69 Чита - Москва, № 149 Челябинск - Санкт-Петербург, № 109 Новый Уренгой - Москва, № 1 Владивосток - Москва и № 85 Серов – Москва, - рассказали в пресс-службе компании.

Также изменения в маршруте коснулись поездов № 72 Санкт-Петербург - Екатеринбург, № 2 Москва - Владивосток и № 802 Пермь - Екатеринбург.

Пассажирам, задержавшимся более чем на четыре часа, будет предоставлено питание на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.