Силовики накрыли незаконный рыбный бизнес, созданной семейной парой в Ленобласти

Пару задержали, а подпольный бизнес прикрыли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Ленобласти нашли и остановили нелегальный рыбный цех. Семейная пара из деревни Ваганово устроила целый подпольный бизнес – их подозревают в производстве и сбыте немаркированной рыбной продукции, а также в организации незаконной миграции.

- 48-летний мужчина и его 46-летняя жена организовали на своем участке полный цикл производства: вылов, переработку и копчение рыбы. На участке были обнаружены специализированный катер, цеха для разделки и копчения, а также бытовка для проживания двух нелегальных мигрантов из ближнего зарубежья, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В операции также участвовали сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России при содействии бойцов Росгвардии.

Изготовленную продукцию супруги реализовывали через свое ИП на розничных рынках и в нестационарных торговых точках. Товар продавался без необходимой маркировки и сертификатов.

Во время обысков у пары изъяли более 12 тонн незаконно произведенной рыбы, в том числе судака, форель, сига, леща, корюшку и терпуга. Также были изъяты два миллиона рублей и 40 тысяч долларов США, и арестован автомобиль Lexus. Рыночная стоимость изъятой продукции превышает 4,7 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, её супруг - в порядке, предусмотренном статьёй 91 УПК РФ.

В отношении двух нелегальных работников составлены административные протоколы, они помещены в Центр временного содержания для последующего выдворения за пределы России.