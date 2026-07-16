Скульптура посвящена русским морякам, которые в декабре 1908 года спасли жителей Мессина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном утвердили постановление о создании памятника, посвященного подвигу русских моряков. Скульптуру «Ангелы Мессины» установят в сквере на Тулонской аллее в Кронштадте, недалеко от часовни церкви Богоявления Господня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Памятник будет представлять собой бронзовую композицию на гранитном постаменте высотой около 4 метров. Эскизный проект монумента разработали скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инициатором установки памятника выступил благотворительный фонд «Суворов». Открытие запланировано на 25 июля, в преддверии Дня Военно-Морского Флота.

Скульптура посвящена русским морякам, которые в декабре 1908 года спасли жителей итальянского города Мессина после разрушительного землетрясения.