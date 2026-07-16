Малышу требовалась срочная эвакуация для дальнейшей госпитализации в больницу. Фото: https://max.ru/id7842357082_gos

В ночь на 16 июля в 117-ю пожарную часть города Пикалево в Ленобласти поступил сигнал о помощи. Двухлетнему малышу требовалась срочная эвакуация для дальнейшей госпитализации в больницу. Инцидент произошел в парке «Зеленый квадрат» на улице Спортивной. По предварительной информации, у малыша оказались обожжены верхние дыхательные пути. Об этом сообщила пресс-служба комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти.

- Для эвакуации была задействована санитарная авиация. Сотрудники Леноблпожспаса оперативно организовали освещение площадки, чтобы обеспечить безопасную посадку вертолета, - рассказали в пресс-службе комитета. Двухлетнего ребенка из Ленобласти госпитализировали на вертолете в Петербург.

Благодаря слаженным действиям сотрудников и профессиональной работе всех служб ребенок был передан медикам в Северную столицу.