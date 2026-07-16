Петербурге отреставрирует исторические здания Академии наук на Университетской набережной

Специалисты восстановят первоначальный облик Главного здания и Музейного флигеля. Фото: gov.spb.ru

Проект реставрации исторических зданий Российской академии наук на Университетской набережной получил одобрение Главгосэкспертизы России. Планируется восстановить первоначальный облик Главного здания и Музейного флигеля, а также создать в них многофункциональный научно-просветительский центр РАН. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Комплекс зданий Академии наук на Стрелке Васильевского острова является важным памятником истории и культуры, - отметил губернатор Александр Беглов. Он также отметил, что сохранение исторического наследия - один из приоритетов развития города.

Главное здание Академии наук построено в 1783–1789 годах по проекту Джакомо Кваренги и является шедевром русского классицизма. Музейный флигель возведён в 1826–1831 годах по проекту архитекторов Ивана Лукини и Дениса Филиппова.

При подготовке проекта специалисты Санкт-Петербургского отделения РАН консультировались с экспертами КГИОП. Одобрение Главгосэкспертизы подтверждает правильность выбранных подходов и их соответствие установленным требованиям.