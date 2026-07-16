Несколько районов Петербурга будут временно недоступны для транспортного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четырех районах Петербурга ограничат движение с 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 18 по 19 июля будет закрыто движение по Светлановскому проспекту от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова. Ограничения также затронут пересечения с улицей Веденеева, аллеей Академика Глушко и улицей Академика Байкова. С 18 по 22 июля ограничено движение по Светлановскому проспекту от улицы Академика Байкова до Суздальского проспекта.

- В Василеостровском районе с 18 июля 2026 года по 30 апреля 2029 года будет ограничено движение по Биржевой линии от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова из-за размещения временных ограждений, - рассказали в пресс-службе.

В Невском районе с 18 по 30 июля ограничено движение на пересечении проспекта Солидарности и улицы Подвойского в связи с модернизацией светофорного объекта, а в Приморском - с 18 июля 2026 года по 17 июля 2027 года будет ограничено движение на Школьной улице от Шишмаревского переулка до улицы Оскаленко из-за строительства инженерных сетей.