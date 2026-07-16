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НовостиОбщество16 июля 2026 10:33

В четырех районах Петербурга ограничат движение с 18 июля

Движение по Биржевой линии перекроют до мая 2029 года
Маргарита СУРИНА
Несколько районов Петербурга будут временно недоступны для транспортного движения.

Несколько районов Петербурга будут временно недоступны для транспортного движения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четырех районах Петербурга ограничат движение с 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Калининском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 18 по 19 июля будет закрыто движение по Светлановскому проспекту от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова. Ограничения также затронут пересечения с улицей Веденеева, аллеей Академика Глушко и улицей Академика Байкова. С 18 по 22 июля ограничено движение по Светлановскому проспекту от улицы Академика Байкова до Суздальского проспекта.

- В Василеостровском районе с 18 июля 2026 года по 30 апреля 2029 года будет ограничено движение по Биржевой линии от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова из-за размещения временных ограждений, - рассказали в пресс-службе.

В Невском районе с 18 по 30 июля ограничено движение на пересечении проспекта Солидарности и улицы Подвойского в связи с модернизацией светофорного объекта, а в Приморском - с 18 июля 2026 года по 17 июля 2027 года будет ограничено движение на Школьной улице от Шишмаревского переулка до улицы Оскаленко из-за строительства инженерных сетей.