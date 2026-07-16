Более 55 процентов школьников Ленобласти сдали ОГЭ на хорошие оценки

Однако не все участники экзамена смогли успешно сдать его с первого раза. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти успешно прошел основной государственный экзамен (ОГЭ). Экзамен прошел без нарушений, а обязательные предметы - русский язык и математика - показали впечатляющие результаты: более 55 процентов участников сдали их на оценки 4 и 5. Об этом сообщил первый замглавы Комитета общего и профессионального образования Антон Горшков на пресс-конференции ТАСС.

Результаты по другим предметам также оказались высокими: химию сдали на 4 и 5 более 80 процентов учеников, физику - более 75 процентов, биологию - почти 70 процентов.

Однако не все участники экзамена смогли успешно сдать его с первого раза.

- Для таких учеников предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану в сентябре. Это позволит им более тщательно подготовиться к пересдаче. Кроме того, им будет предоставлена возможность получить рабочую профессию параллельно с обучением, - рассказал Горшков.