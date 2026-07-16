Петербург вошел в число лидеров России по числу инженерных классов

Развитие кадрового потенциала направлено на обеспечение специалистами высокотехнологичных производств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербург стал одним из лидеров страны по количеству открытых инженерных классов. Об этом рассказал глава Комитета по промышленной политике Александр Ситов. Подготовка технических специалистов стала приоритетом образовательной политики города.

Результатом этой работы стал заметный сдвиг в предпочтениях молодежи. Около 30 процентов вчерашних школьников теперь поступают на инженерные направления и осваивают робототехнику.

- Развитие кадрового потенциала направлено на обеспечение специалистами высокотехнологичных производств, - отметил Ситов.

Уже в этом году образовательную инфраструктуру города дополнит кампус сквозных технологий «Сириус». Главной задачей нового центра станет разработка роботизированных систем и реализация перспективных инженерных проектов.