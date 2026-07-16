Новый детский сад с четырьмя ясельными группами заработал в Невском районе

Детсад построен по петербургским стандартом и рассчитан на 240 мест. Фото: gov.spb.ru

На Архивной улице в Петербурге начал работу детский сад № 72 «АртСад». Учреждение построено в соответствии с петербургским стандартом и рассчитано на 240 мест. Детский сад откроет четыре ясельные группы для увеличения доступности мест в детских садах для детей раннего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Сейчас детский сад работает в тестовом режиме. Полноценное открытие запланировано к началу нового учебного года, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новое учреждение оснастили бассейном, физкультурным и музыкальным залами, современным пищеблоком, агроцентром для раннего приобщения детей к естественно-научным знаниям, центром патриотического воспитания, медиастудией и центром психологической разгрузки.

На территории расположены прогулочные и спортивные площадки с безопасным покрытием, теневыми навесами и зелёными насаждениями.

В конце 2026 года на улице Ультрамариновой в Невском районе планируется открыть второй корпус детского сада № 72. Это позволит создать ещё 220 мест для детей из кварталов вблизи Октябрьской набережной и строящегося Большого Смоленского моста.