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НовостиЗдоровье16 июля 2026 12:12

Более 1 тысячи жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от клещей за неделю

Чаще всего клещи нападали на людей в Ленобласти
Регина МАРИНЕЦ
На детей пришлось 17,9% всех случаев.

На детей пришлось 17,9% всех случаев.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

1084 человека обратились в больницы Петербурга и Ленинградской области с укусами клещей за неделю с 9 по 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападали на людей в Ленобласти – 77,9% случаев. В Петербурге это произошло с 11,1% обратившихся. Остальные принесли укусы из других регионов России и из-за рубежа. На детей пришлось 17,9% всех случаев.

- Больше всего пострадавших зафиксировали в Курортном, Выборгском и Пушкинском районах города, а также в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах области, - добавили специалисты.

Власти напоминают, что лучшая защита от клещевого энцефалита – прививка. Сейчас в Петербурге вакцинировались уже больше 91 тысячи человек, в Ленобласти – больше 65 тысяч. Завершить весь курс прививок нужно минимум за две недели до поездки в регионы, где есть риск заражения.