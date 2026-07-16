Троицкий мост и телебашня зажгутся сине-белым цветом в честь юбилея «Ленэнерго»

Особый режим подсветки будет действовать с 22:40 до 3:20. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В день 140-летия компании «Россети Ленэнерго» Троицкий мост и телебашня получат праздничную подсветку в ночь на 17 июля. Оформление выполнят в сине-белой гамме – эти цвета символизируют электрическую энергию, надежность и движение вперед.

- Особый режим подсветки Троицкого моста будет действовать с 22:40 до 3:20. Телебашня также включит праздничный световой сценарий, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо этого, в ночь на 17 июля запланирована особая программа шоу «Поющие мосты» - на пролете Дворцового моста включат тематическую лазерную проекцию. Разводить пролеты будут под Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Далее в программе прозвучат фрагменты произведений Петра Чайковского: финал Симфонии №4 и пьеса «Июль» из цикла «Времена года».

«Ленэнерго» – старейшая электросетевая компания России. Ее история началась 16 июля 1886 года, когда император Александр III подписал указ о создании «Общества электрического освещения 1886 года». Сегодня в электросетевом комплексе компании на территории Петербурга и области насчитывается более 33 тысяч подстанций общей мощностью свыше 39 тысяч МВА, а протяженность линий электропередачи превышает 90 тысяч километров.