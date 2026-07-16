Еще 12 центров здорового долголетия откроют в Петербурге до конца 2026 года

До конца текущего года планируется открытие еще 10 учреждений в разных районах. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице началось преобразование Центров здоровья в Центры здорового долголетия. На данный момент два таких центра функционируют в Красногвардейском и Петроградском районах, а до конца текущего года планируется открытие еще 10 учреждений в разных районах города. Всего к 2026 году в Петербурге будет создано 12 центров здорового долголетия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Основные задачи центров - выявление факторов старения и разработка индивидуальных программ, направленных на улучшение питания, физической активности и психоэмоционального состояния, - рассказали в пресс-службе.

Центры оснащены современным оборудованием и предлагают комплексные процедуры для оценки здоровья, включая определение биологического возраста. Пациентам предоставляются рекомендации, а при необходимости - направление к профильным специалистам (диетологам, психологам и другим).

Записаться на прием можно через порталы ЕПГУ и «Здоровье петербуржца», по телефону 122 или лично в поликлинике.