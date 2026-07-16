В Пушкине откроют новый корпус лицея №410 в 2027 году

Открытие корпуса запланировано на 2027 год. Фото: https://max.ru/linchenko_spb

На территории жилого комплекса «Дубровский» в Пушкине началось строительство нового корпуса лицея № 410. Здание будет рассчитано на 825 учеников с 1 по 11 класс. Открытие запланировано на 2027 год. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

Четырехэтажное здание лицея будет включать 33 учебных кабинета, специализированные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку, два бассейна и зоны для внеурочной деятельности. На прилегающей территории появится современный стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, сектор для прыжков в длину, игровые зоны и места для отдыха.

- Лицею № 410 будет уделено особое внимание в изучении предметов технологического и естественно-научного профиля, - уточнил вице-губернатор.

Строительные работы осуществляются в рамках соглашения с городской администрацией.