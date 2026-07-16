Дачника с плантацией из 89 кустов запрещенных растений задержали в Ленобласти

Полицейские нашли электронные весы и упаковочные материалы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Ленобласти полиция задержала 36-летнего мужчину, организовавшего на своих участках цех по выращиванию запрещенных растений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Силовики получили оперативную информацию и провели обыски в двух соседних домах. Внутри помещений оперативники обнаружили оборудование для выращивания – системы освещения, вентиляции и полива.

- Всего из незаконного оборота изъяли 89 кустов, а также около 17,5 килограмма готовой растительной массы. Часть собранного урожая «агроном» уже расфасовал по мешкам для продажи. Кроме того, полицейские нашли электронные весы и упаковочные материалы, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.