Избирком отказал партии «Родина» в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Выборы назначены на 20 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала региональному отделению партии «Родина» в заверении списка кандидатов на выборы в городской парламент. Об этом сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин.

- Причиной стало непредоставление необходимых документов, - отметил Мейксин в своих соцсетях.

Ранее глава петербургского отделения партии Андрей Анохин рассказывал, что для выдвижения списка кандидатов необходимо было собрать более 20 тысяч подписей всего за три дня. По его словам, это серьезное испытание для любой политической силы. Теперь партия не сможет участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга восьмого созыва.

Выборы назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В эти же дни петербуржцы смогут проголосовать за депутатов Государственной думы и на выборах муниципального уровня.