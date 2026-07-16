Диетолог Дианова посоветовала ежедневно есть фрукты и овощи для продления молодости

Фрукты и овощи в ежедневном рационе продлевают жизнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ежедневное употребление трех разных овощей и двух фруктов – это не просто рекомендация, а научно обоснованный способ продлить молодость. Как рассказала URA.RU диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова, именно такое сочетание дает организму необходимые для профилактики старения вещества.

– Люди с высоким потреблением растительной пищи реже страдают сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми видами рака. Три овоща разного цвета и вида обеспечивают бета-каротином, ликопином и флавоноидами, а два фрукта – витамином С, антоцианами и природными сахарами без резких скачков глюкозы, – пояснила врач.

Она обозначила, что комплексный терапевтический эффект от такого рациона подтвержден международными ассоциациями диетологов. Однако сама по себе диета не сработает – для замедления старения важно сочетать ее с физической активностью, правильным отдыхом и отказом от вредных привычек.