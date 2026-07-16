Юрист Сапир: Уйти с работы пораньше можно за счет обеда, но по согласованию

Легальный уход с работы в счет обеда нужно прописать отдельно в договоре. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Все, кто мечтал уйти с работы пораньше, теперь могут делать это легально и не переживать за будущее наказание от работодателя. Исполнительный директор Центра поддержки карьерных решений Михаил Сапир рассказал URA.RU, что законно сократить рабочий день можно, уменьшив обеденный перерыв.

– Можно сократить обед до 30 минут и уйти на полчаса раньше. Но все это не по желанию работника, а по согласованию с работодателем, – пояснил он.

Самовольный уход без оформления изменений грозит дисциплинарной ответственностью. Юрист Марина Воронцова добавила, что возможен и гибкий график: например, работа в полные дни с понедельника по четверг с ранним уходом в пятницу. В любом случае придется подписать дополнительное соглашение с указанием нового времени окончания рабочего дня и перерыва. Ранее юрист Александр Южалин разъяснял, что если в трудовом договоре заложена возможность использовать обед в удобное время, работник теоретически может перенести перерыв на конец дня, но чаще всего работодатель устанавливает жесткие временные рамки.