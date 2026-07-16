Экономист Толкачев: Килограмм красной икры к Новому году будет стоить до 10 тысяч рублей

Красная икра подорожает к Новому году. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Профессор Финансового университета Сергей Толкачев в беседе с «ФедералПресс» предупредил, что к Новому году-2027 цена красной икры может достигнуть 8–10 тысяч рублей за килограмм. Причина – снижение популяции лососевых на Дальнем Востоке, инфляция издержек и сезонный дефицит.

– К Новому году цена за килограмм икры может достигать 8 000 – 10 000 рублей и выше. Наиболее выгодный период для покупки – сразу после завершения основного сезона вылова, с конца сентября по ноябрь. В это время икра самая свежая, и цены еще не успели сильно вырасти под давлением предновогоднего ажиотажа, – пояснил он.

Экономист советует не откладывать покупку на последние дни декабря, когда цены достигают пика. Икра горбуши останется самой доступной, тогда как нерка и кижуч – более дорогими. Покупать лучше у проверенных продавцов, чтобы не нарваться на подделку. Если летняя путина окажется удачной, рост цен может быть сдержаннее, но существенного снижения ждать не стоит.