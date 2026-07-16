Психолог Фомин: Экзистенциальный кризис зумеров глубже, чем может решить психолог

Зумеры стали чаще обращаться к церкви и искать там поддержку. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Поколение зумеров, выросшее в эпоху цифровых технологий, все чаще обращается не к психологам, а к священникам. Как объяснил в беседе с URA.RU практикующий психолог Евгений Фомин, стандартные техники самопринятия не справляются с глубинными вопросами, которые мучают молодых людей.

– Психология часто фокусируется на коррекции поведения и возвращении человека к нормальному функционированию. А экзистенциальный кризис зумеров глубже: «Зачем я живу?», «В чем моя ценность?», «Как вынести несправедливость мира?». Священник дает четкий нравственный компас, который не зависит от последних трендов или личного мнения терапевта, – пояснил специалист.

По его словам, молодые люди разочаровались в «индустрии счастья» и гипериндивидуализме, а в церкви находят общину, которая помогает бороться с одиночеством. Кроме того, хорошая психотерапия стоит дорого и требует длительного ожидания, в то время как церковь доступна в любой момент. Зумеры ищут моральной определенности и конфиденциальности – того, чего, по мнению Фомина, светская психология им дать не может.