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НовостиЗдоровье16 июля 2026 13:45

Дерматолог Антонова: Проколов волдырь от солнечного ожога, можно занести инфекцию

Врач объяснила, как правильно помогать обгоревшей коже и чего делать категорически не стоит
Дарья ЧАУС
Пузырьку от солнечного ожога защищают кожу от инфекций.

Пузырьку от солнечного ожога защищают кожу от инфекций.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду даже короткое пребывание на солнце может обернуться ожогом. Как рассказала URA.RU врач-дерматолог Ольга Антонова, первое, что нельзя делать при появлении волдырей, – прокалывать их. Это защитная реакция организма, которая предотвращает инфекцию. Вместо этого она советует принять прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи.

– Важно использовать увлажняющие средства с алоэ вера, пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и на время полностью исключить пребывание на солнце. При дискомфорте или болевых ощущениях допустим прием безрецептурных противовоспалительных лекарств, – пояснила специалист.

Для профилактики Антонова напомнила о необходимости пользоваться солнцезащитным кремом и соблюдать осторожность в часы пиковой солнечной активности. Если ожог серьезный, лучше обратиться к дерматологу за квалифицированной помощью.