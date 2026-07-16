Дерматолог Антонова: Проколов волдырь от солнечного ожога, можно занести инфекцию

Пузырьку от солнечного ожога защищают кожу от инфекций. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду даже короткое пребывание на солнце может обернуться ожогом. Как рассказала URA.RU врач-дерматолог Ольга Антонова, первое, что нельзя делать при появлении волдырей, – прокалывать их. Это защитная реакция организма, которая предотвращает инфекцию. Вместо этого она советует принять прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи.

– Важно использовать увлажняющие средства с алоэ вера, пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и на время полностью исключить пребывание на солнце. При дискомфорте или болевых ощущениях допустим прием безрецептурных противовоспалительных лекарств, – пояснила специалист.

Для профилактики Антонова напомнила о необходимости пользоваться солнцезащитным кремом и соблюдать осторожность в часы пиковой солнечной активности. Если ожог серьезный, лучше обратиться к дерматологу за квалифицированной помощью.