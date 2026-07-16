Беглов поручил усилить защиту Петербурга от терактов перед выборами

Будет усилена защита от БПЛА. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Участники говорили о том, как защитить город в дни выборов депутатов разных уровней. Глава города дал поручение укрепить охрану всех объектов, задействованных в выборах.

- Обстановка в Петербурге остается спокойной, силовики работают хорошо, но расслабляться рано. События последнего времени показали – нужны дополнительные шаги для борьбы с угрозами, - подчеркнул Беглов.

Еще одна тема – защита стратегических объектов от дронов. Губернатор потребовал привести их антитеррористическую защиту в полное соответствие с требованиями и учитывать новые риски.

На заседании говорили и о молодежи: губернатор предложил активнее привлекать общественные организации к профилактике экстремизма. Отдельно обсудили пожилых людей – они могут стать жертвами манипуляций.

Особое внимание решили уделить школам и детским садам – они откроются уже через полтора месяца. Персонал проверят на готовность действовать при любых нештатных ситуациях.