Фестиваль «Музыка балконов» впервые пройдет в Ораниенбауме

Ораниенбаум по праву называют самым музыкальным ансамблем «Петергофа». Фото: ГМЗ «Петергоф»

Фестиваль «Музыка балконов» впервые пройдет в парке Ораниенбаума. Концерты будут давать с балкона Павильона Катальной горки 18 июля и 1 августа. На каждый день запланировано по два выступления - в 13:00 и 15:00 в каждый из дней.

Для гостей выступят солисты Мариинского театра, артисты из Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары, а также музыканты оркестра MusicAeterna. В программе фестиваля – классические произведения и камерные композиции.

- Ораниенбаум по праву называют самым музыкальным ансамблем «Петергофа». Именно здесь когда-то появился первый в России оперный зал, проходили камерные вечера с участием известных композиторов, - отметил гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Проект «Музыка балконов» появился в 2023 году в Нижегородской области. Артисты выступали на балконах старинных зданий в Нижнем Новгороде и области. Постоянными площадками стали Усадьба Рукавишниковых и Дом Сироткина, где хранится коллекция зарубежной живописи.