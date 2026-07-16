Неадеквата отправили в СИЗО за нападение на фельдшера скорой в Красном Селе

Подозреваемый ведет асоциальный образ жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Красносельский районный суд заключил под стражу мужчину, который вместе с другом напал на медика скорой помощи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, ночью 12 июля подсудимый вместе с сообщником напал на медика, который приехал на вызов к дому на улице Ленина. Сначала неадекваты оскорбляли врача нецензурной бранью, а потом один из них ударил его кулаком по голове. В это время второй нападавший схватил медика за туловище и пытался повалить на землю.

Пострадавший врач получил ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга. Кроме физической боли, ему причинили моральные страдания.

- Мужчину задержали 15 июля, в тот же день ему предъявили обвинение. Кто был его товарищем – неизвестно, - уточняется в сообщении.

Следствие настаивало на аресте, указывая, что обвиняемый может давить на потерпевшего и уничтожить вещественные доказательства. В материалах дела указано, что подозреваемый ведет асоциальный образ жизни и может продолжить совершать преступления.

Суд согласился с доводами следствия. Мужчина будет находиться под стражей до 13 сентября.