Петербуржец предстанет перед судом за долг по алиментам в 1 млн рублей

Задолженность копилась месяцами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительный акт в отношении горе-отца, который не хотел обеспечивать своего ребенка. Сумма задолженности по алиментам перевалила за миллион рублей.

По решению суда мужчина был обязан каждый месяц перечислять алименты, но он всеми способами пытался избегать этого. Задолженность копилась месяцами, а нерадивый отец не предпринимал никаких попыток ее погасить.

- За такое нарушение его уже привлекали к административной ответственности, однако наказание не подействовало. Теперь дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчине грозит уже уголовная ответственность по статье о неоднократной неуплате алиментов. Прокуратура утвердила все необходимые документы, и ближайшее время суд рассмотрит это дело по существу.