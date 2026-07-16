Молодежь Петербурга обсудила сохранение памяти с поисковиками и депутатами

Проект «Лидеры Петербурга» помогает молодым людям найти себя. Фото: Елена Цунаева

В Петербурге прошел «Диалог на равных» в рамках проекта «Лидеры Петербурга – 2026». Участниками встречи стали активные молодые люди города, а побеседовала с ними депутат Госдумы Елена Цунаева, которая также является сопредседателем Центрального штаба движения «Бессмертный полк России».

Цунаева рассказала, что проект «Лидеры Петербурга» помогает молодым людям найти себя в общественной деятельности и на госслужбе. Участники не только изучают работу власти, но и пробуют силы на практике через мастер-классы и деловые игры.

- Сохранить правду о войне можно только вместе. По ее словам, объединять усилия должны поисковики, власти, предприятия и обычные жители. Только так память о защитниках перейдет к новым поколениям, - подчеркнула Цунаева.

На встрече говорили о поисковом движении. Молодым людям объяснили, как возвращают имена пропавших без вести солдат и ухаживают за захоронениями. Губернатор Александр Беглов назвал поисковое движение передовым отрядом патриотов. Он подчеркнул, что город продолжит поддерживать поисковые отряды и создавать условия для их работы.

Третий год в Петербурге отмечают День Ленинградского народного ополчения. Недавно делегация Кировского района съездила на фестиваль «Дорогами ополченцев» в Новгородскую область. Там встретились ветераны, молодежь, поисковики из отрядов «Долина» и «Рейд». Впервые показали артефакты, собранные отрядом «Новгородец» в зоне спецоперации.