Свыше 4 млн петербуржцев обладают активным избирательным правом

Горизбирком готовится к масштабной работе. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 044 453 человека с активным избирательным правом зарегистрировано в Петербурге по данным на 1 июля. Об этом сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

- Голосовать смогут и те, кто только недавно достиг совершеннолетия – таких в городе больше 85 тысяч, - особо подчеркнул Мейксин в своих соцсетях.

В конце июня Мейксин уже рассказывал журналистам, как пройдут выборы. В городской парламент депутатов будут выбирать по смешанной системе. Половину мест разыграют по одномандатным округам, другую половину – по партийным спискам. Такая же схема действует и на выборах в Госдуму: 225 депутатов идут по округам, еще 225 – по спискам партий.

Горизбирком готовится к масштабной работе. В организации выборов задействуют более 22 тысяч человек. Уже сформированы 64 территориальные и 1975 участковых комиссий. Голосование за депутатов Госдумы и Заксобрания пройдет с 18 по 20 сентября.