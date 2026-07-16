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НовостиОбщество16 июля 2026 17:13

Топ-менеджера Петербургского метро отправили в СИЗО за хищение 50 млн рублей

Фигуранты провели аферу с контрактом на оборудование, которое так и не закупили
Регина МАРИНЕЦ
Деньги, как полагает следствие, подельники поделили между собой.

Деньги, как полагает следствие, подельники поделили между собой.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге суд заключил под стражу заместителя главного инженера ГУП «Петербургский метрополитен» Михаила Федорова и гендиректора ООО «Фортис» Игорь Логвинов. Их обвиняют в хищении 50 млн рублей у городской подземки.

По версии следствия, в конце прошлого года Федоров вместе с Логвиновым и другими неустановленными лицами решили провернуть аферу с поставкой оборудования. Фигуранты инициировали выделение денег на оснащение шести станций и административного здания на «Технологическом институте» интеллектуальными системами хранения ключей. По документам, стоимость контракта составляла 50 млн рублей.

- Оборудование так и не было поставлено. Деньги, как полагает следствие, подельники поделили между собой, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд отправил их в СИЗО на два месяца – до 13 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.