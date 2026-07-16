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НовостиОбщество16 июля 2026 18:21

Новое освещение в саду Пикуля в Петербурге смонтируют к концу года

Раньше полноценной подсветки в саду не было
Регина МАРИНЕЦ
Энергетики приступили к установке современных светодиодных опор.

Энергетики приступили к установке современных светодиодных опор.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Адмиралтейском районе начали модернизировать освещение в саду Валентина Пикуля на пересечении Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы. Раньше здесь не было полноценной подсветки, поэтому в темное время суток гулять по саду было некомфортно.

- Энергетики приступили к установке современных светодиодных опор. По проекту их будет ровно 15 – вместе с таким же количеством светильников, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Каждый фонарь поставят так, чтобы убрать темные участки и сделать территорию безопасной для вечерних прогулок. Особенно это важно, потому что в саду есть детские площадки, лавочки для отдыха, а через него часто ходят к остановкам и соцучреждениям.

Параллельно восстанавливают газоны и дорожки, которые могли пострадать во время стройки. Закончить все обещают к декабрю 2026 года.