Почти 11 тысяч новых такси зарегистрировали в Петербурге за полгода

Рост числа легальных такси говорит о том, что рынок постепенно выходит из тени. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 866 новых автомобилей внесли в реестр такси Петербурга с января по июнь 2026 года. Теперь количество легальных машин в городе теперь составляет 67 488. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

Растет и число перевозчиков. За шесть месяцев к работе официально подключились 28 компаний, 576 индивидуальных предпринимателей и 2759 самозанятых. Всего в Петербурге сейчас зарегистрировано 8886 перевозчиков и 17 служб заказа такси.

- За этот период комитет по транспорту обработал более 30 тысяч обращений. Все они касались госуслуг в сфере пассажирских перевозок и перевозок багажа, - добавили в Комитете.

Рост числа легальных такси говорит о том, что рынок постепенно выходит из тени. Все больше водителей и компаний предпочитают работать официально, а пассажиры получают больше гарантий безопасности.