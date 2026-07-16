Ленобласти спишут 167 млн рублей долга перед федеральным бюджетом

Общая сумма прощения для всех регионов составит 8,4 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России решило списать часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- Решение касается Ленинградской области, Башкирии, Чечни, Алтая, а также Ивановской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей, - следует из документа.

Каждому из этих субъектов спишут две трети от имеющегося долга. Общая сумма прощения для всех регионов составит 8,4 млрд рублей. Ленинградской области закроют 167 млн рублей.

Списанные деньги равны тому объему, который регионы уже вложили в развитие своих территорий. Речь идет о модернизации ЖКХ, расселении аварийного жилья, обновлении общественного транспорта, поддержке промышленности и развитии опорных населенных пунктов.

Бюджет Ленобласти на 2026 год сверстан с дефицитом в 10,5%. Доходы составят 282,4 млрд рублей, расходы – 309,9 млрд рублей. Списание долга поможет сохранить гибкость планирования и накопить профицит за счет сэкономленных средств.