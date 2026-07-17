Мужчина из мести поджег дом матери полицейского в Ростовском округе за ложную жалобу

Инцидент случился в мае 2025 года. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2025 года в одном из домов Ростовского муниципального округа правоохранители устроили обыск в доме местного жители. Причиной стало заявление его соседки о хранении им запрещенных предметов, о чем она сообщила через свою дочь, работающую в полиции. Силовики ничего не нашли, а вот мужчина отпустить обиду не смог. Напившись, он устроил поджог: облил стену соседского дома легковоспламеняющейся и достал зажигалку.

Женщина проснулась от запаха дыма и успела выбежать из дома, но пожар уничтожил не только ее дом, но и соседнюю живую пристройку. Об этом сообщил yarnews.net.

- Подсудимый заявил, что не намеревался убить соседку, а хотел проучить ее и причинить вред имуществу, - рассказало агентство.

Ростовский райсуд вынес мужчине приговор: 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Также с мужчины взыскали компенсацию: 1 миллион 100 тысяч рублей в возмещение ущерба и 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Еще 661 тысячу рублей он должен выплатить соседу, чей дом тоже сгорел.

Приговор вступил в законную силу.