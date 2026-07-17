За свои услуги мужчины требовали шесть миллионов рублей. Фото: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Силовики задержали троих петербуржцев за предложение о липовом прохождении службы в зоне СВО. Мужчины пытались убедить жителя Ленобласти заключить с ними фиктивный контракт, по которому тот якобы пройдет военную службу в зоне военных действий. За это они требовали шесть миллионов рублей. Однако, убедить у компании потенциальную жертву не получилось.

Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти совместно со следственным отделом по Петроградскому району раскрыли незаконную деятельность троих россиян.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

- В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выявления других возможных преступлений в регионе и поиска людей, пострадавших от действий злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.