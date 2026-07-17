Роспотребнадзор призвал петербуржцев прививаться от туляремии

Иммунитет появляется через 20–30 дней после укола и действует до пяти лет. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Петербурга и Ленинградской области сделать прививку от туляремии. Это инфекционное заболевание, которое передается через укусы насекомых, контакт с больными животными, а также через зараженную воду и продукты.

- Болезнь начинается с высокой температуры, сильной слабости, головной боли и воспаления лимфоузлов. В тяжелых случаях возможны осложнения, поэтому врачи советуют не пренебрегать защитой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Самый надежный способ избежать заражения – вакцинация. Иммунитет появляется через 20–30 дней после укола и действует до пяти лет. Особенно важно привиться тем, кто живет в природных очагах инфекции, много времени проводит на природе или работает в сельском хозяйстве. В группе риска – охотники, рыбаки, строители и владельцы частных домов.

Специалисты напоминают: болезнь легче предупредить, чем лечить. Вакцинация безопасна и доступна в поликлиниках. Тем, кто планирует выезд на дачу или в лес, лучше сделать прививку заранее, чтобы к началу сезона активности насекомых уже сформировался иммунитет.