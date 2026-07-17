Сквер Леонарда Эйлера благоустроили в Петербурге

Перед завершением работ по благоустройству прошла приемка объекта. Фото: https://t.me/GATISpb

В Петербурге завершили благоустройство сквера Леонарда Эйлера. Новое общественное пространство было торжественно открыто вице-губернатором Евгением Разумишкиным в середине июня в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Перед завершением работ по благоустройству прошла приемка объекта. Эксперты различных органов власти подтвердили, что выполненные работы соответствуют проектной документации и установленным стандартам качества.

После завершения всех процедур ордер на благоустройство был закрыт, а ответственность за поддержание порядка на территории была передана назначенной организации.

- Сквер Леонарда Эйлера быстро завоевал популярность среди местных жителей. Общественный совет ГАТИ уже провел здесь спортивное мероприятие для детей, которое привлекло много участников и их родителей, - отметили в пресс-службе ГАТИ.