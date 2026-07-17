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НовостиПолитика17 июля 2026 13:11

Ленобласть внесет в ГД закон для борьбы с произволом частников в поселках

Проблема получила народное название «коттеджное рабство»
Регина МАРИНЕЦ
Владелец земли может перекрыть проезд, потребовать непомерную плату за пользование дорогой или помешать прокладке сетей.

Владелец земли может перекрыть проезд, потребовать непомерную плату за пользование дорогой или помешать прокладке сетей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует внести в Госдуму законопроект, который должен защитить жителей коттеджных поселков от произвола владельцев земли. Проблема, получившая народное название «коттеджное рабство», давно мучает тысячи ленинградцев.

Суть в том, что люди покупают участки, строят дома, а потом оказываются в зависимости от частника, которому принадлежит участок с дорогой и коммуникациями внутри поселка. Владелец земли может перекрыть проезд, потребовать непомерную плату за пользование дорогой или помешать прокладке сетей.

- Локальные разбирательства с отдельными случаями проблему не решат- нужен федеральный закон, - написал Дрозденко в соцсетях, - Считаю нужным ввести для объектов общего пользования в коттеджных поселках режим общей долевой собственности.

Дороги, инженерные сети и другие жизненно важные объекты должны автоматически принадлежать всем жителям, а не одному частнику. Доступ к ним должен быть бесплатным и беспрепятственным.