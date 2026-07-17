Ленобласть внесет в ГД закон для борьбы с произволом частников в поселках

Владелец земли может перекрыть проезд, потребовать непомерную плату за пользование дорогой или помешать прокладке сетей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует внести в Госдуму законопроект, который должен защитить жителей коттеджных поселков от произвола владельцев земли. Проблема, получившая народное название «коттеджное рабство», давно мучает тысячи ленинградцев.

Суть в том, что люди покупают участки, строят дома, а потом оказываются в зависимости от частника, которому принадлежит участок с дорогой и коммуникациями внутри поселка. Владелец земли может перекрыть проезд, потребовать непомерную плату за пользование дорогой или помешать прокладке сетей.

- Локальные разбирательства с отдельными случаями проблему не решат- нужен федеральный закон, - написал Дрозденко в соцсетях, - Считаю нужным ввести для объектов общего пользования в коттеджных поселках режим общей долевой собственности.

Дороги, инженерные сети и другие жизненно важные объекты должны автоматически принадлежать всем жителям, а не одному частнику. Доступ к ним должен быть бесплатным и беспрепятственным.