Металлический стук при ускорении, большой расход: Эксперт назвал признаки некачественного бензина

Но понять это можно будет только после заправки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за плохого топлива у авто могут возникать серьезные поломки. Как определить некачественный бензин, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков. Одни из основных признаков - металлический стук при ускорении, снижение мощности двигателя, а также повышенный расход топлива, пишет Федерал Пресс.

- Если машина не заводится, то это тоже может быть признаком некачественного бензина, - говорит эксперт. - Трудности с запуском возможны в случае, если бензин потерял летучесть, то есть перестает испаряться должным образом. Это особенно характерно для топлива, которое хранилось более нескольких месяцев.

Показательна и нестабильная работа двигателя на холостом ходу и пропуски зажигания. Кроме того, если бензин темно-оранжевого или коричневого цвета, мутный или непрозрачный, с видимыми частицами - к нему тоже есть вопросы.