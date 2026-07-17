Продюсер Иосиф Пригожин: Нейросетевая музыка постепенно захватывает чарты

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальный продюсер, муж певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что песни, созданные нейросетью, задают новые тренды на отечественной эстраде. При этом, отметил он, некоторые композиции настолько хороши, что их не смог бы написать ни одни даже самый искусный композитор или поэт.

- Нейросетевая музыка постепенно захватывает чарты, ИИ задает новые тренды, - сказал в интервью Общественной службе новостей Иосиф Пригожин. - Искусственный артист исполняет очень красивым и без фальши голосом. И эти песни хочется переслушивать и даже добавлять в «Избранное». Следовательно, нейросеть создает серьезную конкуренцию настоящим артистам и композиторам. Но если рассматривать нейронку в долгосрочной перспективе, то выясняется, что у нее все-таки нет души. Ну нет в этих сгенерированных песнях жизни! Получается, ИИ - это грубый заменитель реального артиста, но вовсе не полноценный конкурент.