Проект памятника Кириллу Лаврову в Ораниенбаумском саду одобрили

Памятник появится в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне.

Градостроительный совет рассмотрел эскиз монумента народному артисту СССР и почетному гражданину Петербурга Кириллу Лаврову. Авторы – скульптор Георгий Франгулян и архитектор Олег Харченко.

- В центре композиции фигура актера в движении, с характерной походкой и распахнутым пиджаком. Круглый постамент напоминает театральную сцену. Высота монумента – 2,5 метра, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Памятник появится в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне. Закладной камень там установили в день столетия актера – 15 сентября 2025 года. Открытие запланировано на осень этого года. Событие приурочат ко дню рождения Лаврова и к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Кирилл Лавров – один из самых известных актеров театра и кино. Зрители помнят его по фильмам «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь». Он долгие годы служил в БДТ и возглавлял Ленинградское отделение Союза театральных деятелей.