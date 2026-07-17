Спрос на учителей в Петербурге вырос на четверть за месяц

Не исключено, что к осени вакансий станет еще больше. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне работодатели Петербурга открыли 2,3 тысячи вакансий для учителей и преподавателей. Месяцем ранее таких предложений было 1,8 тысячи. Рост составил 25%, подсчитали аналитики платформы hh.ru.

- Также заметно вырос спрос на рабочий персонал – количество вакансий увеличилось на 11% и достигло 12,4 тысячи. В целом по рынку число предложений о работе за месяц прибавило 4%, - сообщили в аналитики.

Среди отраслей с наибольшим ростом спроса – розничная торговля, транспорт и логистика. Там прирост составил 8%. В туризме и гостиничном бизнесе – 7%. В сферах управления персоналом и страхования – по 6%. Строительство и производство показали рост в 5%.

Самые высокие зарплаты предлагают руководителям среднего и высшего звена – в среднем 150 тысяч рублей. В строительстве готовы платить около 112 тысяч, в транспорте и логистике – почти 111 тысяч рублей. Спрос на квалифицированных специалистов продолжает расти, особенно в образовании, где нехватка кадров остается острой.