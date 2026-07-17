В Ленинградской области дети-сироты получили собственное жилье. Фото: пресс-служба группы «Самолет».

В Ленинградской области продолжается реализация региональной жилищной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году 14 человек получили новые квартиры в современном жилом комплексе «Квартал Лаголово».

- Своя квартира для молодого человека — это точка опоры и возможность самостоятельно строить дальнейшую жизнь. В 2026 году первые 87 квартир уже переданы, и эту работу продолжаем. При этом мы последовательно делаем акцент на качестве предоставляемого жилья — приоритет отдаём новым домам, чтобы люди получали современные, благоустроенные квартиры в комфортной среде, — рассказал вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

В 2026 году 14 человек получили новые квартиры в современном жилом комплексе «Квартал Лаголово». Фото: пресс-служба группы «Самолет».

Жилой комплекс расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области, полностью готов для заселения и отвечает современным требованиям к качеству и комфорту.

- Качественная городская среда играет не менее важную роль, чем само жилье, - добавил директор кластера Северо-Запад группы «Самолет» Павел Деменчук.

Предоставление квартир в новых жилых комплексах остается одним из приоритетов региональной жилищной политики.