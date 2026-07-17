Главу объединения детективов осудили в Петербурге за госизмену на 12 лет

Заседание проходило в закрытом режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский городской суд признал виновным в государственной измене главу некоммерческого партнерства «Международное объединение детективов» Андрея Матушкина. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

- Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима и конфисковали 150 тысяч рублей. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф секретности, - уточняется в сообщении.

Матушкина задержали осенью 2025 года, и свою вину он полностью признал. По данным следствия, он собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их представителям стран Балтии, сотрудничество с иностранной разведкой велось на протяжении длительного времени.

Некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» существует с конца 2000-х годов и позиционирует себя как крупнейшее сообщество сыщиков, силовиков и сотрудников охранных ведомств по всему миру. Матушкин также возглавлял региональную общественную организацию.