Спасатели спилили ветки, которые мешали добраться до мужчины. Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Мужчина почти сутки провел в дупле старого клена – он случайно застрял там, когда искал укромное место. Вызволять его оттуда пришлось спасателям.

34-летний местный житель решил отдохнуть на природе недалеко от Казанского собора, забрался на дерево, но не удержался и провалился в дупло на высоте четырех метров. Глубина убежища оказалась около двух метров – выбрать сам он не смог, но, кажется, устроился там вполне комфортно.

Всю ночь мужчина провел внутри дерева с запасом хмельного напитка. Лишь утром он понял: его там не найдут, а сам он не выберется. Пришлось звонить верному другу и просить о помощи, а тот уже обратился к спасателям.

Дерево уже давно растет на этом месте. Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

- Операция по извлечению продлилась около двух часов - специалистам пришлось спиливать мешающие ветки, чтобы добраться до застрявшего. С помощью веревок его спустили на землю, - рассказали в Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Мужчина не пострадал и чувствовал себя нормально. Прибывшие медики на всякий случай осмотрели его и не нашли серьезных повреждений. После осмотра его отпустили домой отсыпаться.