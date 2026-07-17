Поезда на красной ветке временно стали ходить реже из-за сбоя

Специалисты выясняют причины поломки и устраняют неисправность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кировско-Выборгской линии петербургского метро увеличились интервалы движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Причина – техническая неисправность.

- Поезда следуют с увеличенным временем хода от станции «Гражданский проспект» до «Девяткино». На участке от «Девяткино» до «Площади Ленина» интервалы тоже увеличены. На станцию «Девяткино» уже прибыли аварийно-восстановительные формирования, - уточняется в сообщении.

Специалисты выясняют причины поломки и устраняют неисправность: аварийно-восстановительный состав уже прибыл на станцию «Девяткино». О сроках восстановления движения пока не сообщается. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании. Метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства.

UPD: Проблему устранили к 18:40, поезда возвращаются к обычному графику.