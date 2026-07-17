Экономист раскрыл, что происходит с зарплатами в России: По итогам второго квартала вырастут до 117 тысяч

Экономист объяснил, почему средняя зарплата продолжит расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средняя зарплата в России продолжит расти, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Так, в январе-марте этого года средняя заработная плата в стране составила 106 979 рублей (это выше, чем в первом квартале 2025-го на 15,9 %, и на целых 60,2 % – первого квартала 2023-го), по итогам второго квартала значение может вырасти примерно до 115-117 тысяч рублей. Для сравнения: во 2 квартале 2025 года средняя заработная составляла 100 023 рублей, пишет Федерал Пресс.

- Первым фактором роста средних зарплат является ускоренное (в сравнении с темпами инфляции) увеличение МРОТ: сейчас он на 5 тысяч рублей выше, чем в прошлом году (в 2026 - 27 093 рублей, в 2025-м - 22 440 рублей), и практически на 8 тысяч выше, чем в 2024, - пишет информагентство.

Второй фактор - ситуации на рынке труда. В условиях сохраняющейся нехватки кадров в отдельных отраслях возникает необходимость конкуренции за них, что в том числе ведет к повышению зарплатных предложений.