Центр занятости трудоустроил почти 5 тысяч петербуржцев старшего возраста

Больше трети соискателей старше 50 лет устроились на позиции без жестких возрастных ограничений. Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первые шесть месяцев 2026 года через Центр занятости Петербурга нашли работу около 5 тысяч жителей пенсионного и предпенсионного возраста. Всего в службу обратились 9,9 тысячи человек, и почти половина из них уже трудоустроена, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Время поиска работы тоже сократилось – с 3,7 до 3 месяцев.

Больше трети соискателей старше 50 лет устроились на позиции без жестких возрастных ограничений – продавцами, кассирами, водителями, курьерами и рабочими. Другая часть выбрала офисную сферу: менеджеры, бухгалтеры, специалисты разных направлений.

- Работодатели ценят таких сотрудников за опыт, ответственность и умение работать в команде. Они часто становятся наставниками для молодых коллег, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Многие проходят переобучение - в этом году более 330 человек старшего возраста уже учатся или закончили курсы. Самые популярные направления – работа с нейросетями, аналитика данных, программирование, веб-дизайн и консультирование в 1С.